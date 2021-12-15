التحالف يعلن تدمير صاروخين باليستيين حوثيين أطلقا باتجاه السعودية

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، مساء اليوم الأربعاء، تدمير صاروخين باليستيين حوثيين أطلقا باتجاه مدينة أبها (جنوب غرب) المملكة.

وأعلن التحالف في بيان له "أن الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين لاستهداف المدنيين".

في موازاة ذلك، أفاد التحالف أيضا بسقوط مقذوف حوثي بمنطقة "أحد المسارحة" في المنطقة الصناعية بجازان (جنوب غرب) المملكة.

وأضاف أن المقذوف تسبب بأضرار مادية في ثلاث ورش صناعية واحتراق ثلاث مركبات مدنية.

كذلك، أكد أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع.