ارتفاع حصيلة قتلى انفجار خزان وقود في هايتي إلى 75 شخصًا

هاييتي - (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار خزان شاحنة مليئة بالوقود في مدينة كاب هايتيان الساحلية بشمال هايتي إلى 75 قتيلاً.

وقالت صحيفة "هاييتي ليبر" نقلاً عن السلطات المحلية، إن 75 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم، منهم 60 في موقع الانفجار و 15 في المستشفى، وأصيب 48 بحروق، بينما أحترق 20 منزلاً.

وفي المجموع، تم نقل أكثر من 20 شخصًا في حالة حرجة بحروق تزيد عن 60٪ إلى المستشفيات بعد الانفجار.

ووقع الحادث ليل الاثنين عندما انقلبت شاحنة مليئة بالوقود على الطريق. وهرع العشرات لجمع الوقود المتسرب مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.