الإمارات تعلق دخول القادمين من الكونغو

الإمارات - (أ ش أ)

أعلنت الهيئة الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، اليوم الأربعاء، تعليق دخول المسافرين القادمين من جمهورية الكونغو على جميع الرحلات الجوية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في الكونغو خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول.

كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الكونغو إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، كذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الطرفين والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من الكونغو عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة.

كما يمنع سفر المواطنين الإماراتيين إلى جمهورية الكونغو، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية.