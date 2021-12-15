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روسيا: لن نترك مسألة طرد اثنين من دبلوماسيينا من ألمانيا دون رد

08:20 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
روسيا: لن نترك مسألة طرد اثنين من دبلوماسيينا من ألمانيا دون رد

ماريا زاخاروفا

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا لن تترك مسألة طرد اثنين من دبلوماسييها من برلين دون رد مناسب.

وكتبت زاخاروفا -على قناتها الرسمية على تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام"- "التصرفات غير الودية من قبل برلين لن تبقى بدون رد مناسب. سيتم الإدلاء ببيان حول هذا الشأن قريباً".

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين، غير مرغوب بهما بسبب قضية مقتل الجورجي، تورنيك خانجوشفيلي.

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ماريا زاخاروفا الخارجية الروسية ألمانيا طرد الدبلوماسيين

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