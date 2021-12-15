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بوتين: تعاون روسيا والصين أحد عوامل الاستقرار الدولي

08:14 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
بوتين: تعاون روسيا والصين أحد عوامل الاستقرار الدولي

فلاديمير بوتين

روسيا - (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه عبر الفيديو مع نظيره الصيني شي جين بينغ، أن التنسيق بين موسكو وبكين على الساحة العالمية أصبح عاملا مؤثرا في الاستقرار الدولي.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية تأكيد الجانبين على أن اتفاقية "أوكوس" تقوض نظام منع الانتشار النووي، وتزيد التوتر في المنطقة، كما اتفقا على إنشاء آلية مالية مستقلة.

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فلاديمير بوتين شي جين بينغ موسكو اتفاقية أوكوس

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