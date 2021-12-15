الصحة العالمية: اللقاحات المتوفرة أقل فعالية ضد أوميكرون

سويسرا - (أ ش أ)

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن بحثًا جديدًا يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 الحالية قد تكون أقل فعالية في محاربة متحور أوميكرون مقارنة بالسلالات السابقة للفيروس.

وأضافت المنظمة أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث للحصول على فكرة أوضح عن كيفية اختراق متغير أوميكرون للمناعة المكتسبة من اللقاحات، والتي أثبتت عمومًا فعاليتها ضد فيروس كورونا، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وتابعت "نتيجة لذلك، فإن الخطر العام المتعلق بالمتحور الجديد المثير للقلق أوميكرون لا يزال مرتفعا للغاية".