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الكويت تعلن رسميًا فتح باب التسجيل للمرأة للالتحاق بالجيش

08:02 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
الكويت تعلن رسميًا فتح باب التسجيل للمرأة للالتحاق بالجيش

الجيش الكويتي

الكويت - (د ب أ)

أعلنت رئاسة الأركان العامة الكويتية، فتح باب التسجيل للعنصر النسائي للالتحاق بالجيش، اعتبارا من 19 ديسمبر الجاري وحتى الثاني من يناير المقبل.

وحددت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء شروطا للالتحاق، حيث يشترط أن تكون المتطوعة كويتية الجنسية، وتبلغ 18 عاما ولم تتجاوز 26 سنة ميلادية، ويستثنى الفنيون والمهنيون من الحد الأعلى، وأن تكون محمودة السيرة، وتجتاز المقابلة الشخصية، وألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.

وشملت الشروط، أن تنهي عملها من الجهة التي تعمل بها، وأخيرا أن تكون الشهادة الحاصلة عليها معتمدة ومصدقة من الجهات الرسمية بدولة الكويت.

كان وزير الدفاع الكويتي قد أعلن في مايو الماضي عن دخول المرأة الكويتية السلك العسكري على مراحل تبدأ بالجهاز الطبي والأعمال الإدارية كمرحلة أولى.

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