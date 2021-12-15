النمسا وأمريكا تبحثان سبل دفع المفاوضات النووية الإيرانية في فيينا

النمسا - (أ ش أ)

بحث وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم الأربعاء مع روبرت مالي المبعوث الأمريكي إلى المفاوضات الدولية الإيرانية في فيينا سبل دفع المفاوضات بعد تعثر الجولة السابعة بسبب تمسك الجانبين الأمريكي والإيراني بمطالبهما.

وقال الوزير النمساوي -في تصريح صحفي- إن اللقاء مع المبعوث مالي كان ممتازا وتم بحث الوضع الحالي المتأزم فى مفاوضات القوى الدولية حول الملف النووي الإيراني وكيفية الخروج من عنق الزجاجة الحالي والمضي قدما إلى الأمام في طريق العمل على نجاح المفاوضات.

كان شالينبرج أجرى في وقت سابق اليوم محادثات مماثلة مع انريكي مورا كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ورئيس المفاوضات النووية مع إيران اتفقا فيه على الدور الحيوي للاتحاد الأوروبي في دعم العملية التفاوضية وحث كل طرف على إبداء المرونة وتفادي التصعيد.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تشارك بشكل غير مباشر فى المفاوضات الحالية حول البرنامج النووي الإيراني وتصر على ضرورة إخضاع المنشآت النووية الإيرانية لرقابة دولية قبل رفع العقوبات عن طهران