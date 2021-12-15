Masrawy logo white

وزيرا خارجية مصر والسعودية يجريان مباحثات بالقاهرة غدًا

07:59 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
وزيرا خارجية مصر والسعودية يجريان مباحثات بالقاهرة غدًا

سامح شكري

مصر - (أ ش أ)

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الخميس، جلسة مباحثات مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ويبحث الجانبان خلال اللقاء الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية، العلاقات المصرية السعودية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.

ومن جهة أخرى، يستقبل وزير الخارجية غدا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي.

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكري الأمير فيصل بن فرحان السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
822

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

903

متعافون اليوم

370819

إجمالي الإصابات

21155

إجمالي الوفيات

308829

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - تعطيل الدراسة بمدارس ومعاهد الإسكندرية غدًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا