الرئيس الجزائري يجري محادثات رسمية مع نظيره التونسي

الجزائر - (أ ش أ)

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء في قصر قرطاج بتونس، محادثات رسمية مع نظيره التونسي قيس سعيد، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى تونس وتستمر على مدار يومين.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد استقبل نظيره الجزائري فور وصوله بمطار قرطاج الدولي وبرفقته كبار المسؤولين في الدولة التونسية.

يذكر أن زيارة الرئيس الجزائري إلى تونس تأتي عقب أياما قليلة بعد زيارة رئيس الحكومة الجزائرية وزير المالية، أيمن عبد الرحمن على رأس وفد وزاري ضم كل من وزير التجارة كمال رزيق، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير الأعمال الحكومية كمال ناصري.