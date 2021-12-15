الأعلى منذ بدء الوباء.. بريطانيا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

بريطانيا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

وكالات

سجلت بريطانيا، الأربعاء، رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية منذ بدء الوباء، متفوقًا بأكثر من 10 آلاف إصابة عن الرقم القياسي السابق الذي سجلته في 8 يناير الماضي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأعلنت السلطات البريطانية، عن تسجيل 78610 إصابة بكورونا، الأربعاء، وتسجيل أول حالة وفاة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

هذا وصوت أعضاء البرلمان البريطاني، مساء الثلاثاء، لصالح إجراءات الخطة "ب" للحكومة والتي ستشدد من قيود كوفيد-19 في إنجلترا.

وتعني الخطة "ب" سلسلة من الإجراءات التي تمت الموافقة عليها بدعم من حزب العمال - بما في ذلك تصاريح كوفيد للأماكن العامة، وارتداء الكمامات والتغييرات في قواعد العزل الذاتي.