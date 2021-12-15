وزير الخارجية الأمريكي يقطع جولة في آسيا بسبب إصابة بكورونا بين مرافقيه

واشنطن - (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قطع جولته في جنوب شرق آسيا وسوف يعود إلى واشنطن بعد أن ثبتت إصابة أحد الصحفيين في الوفد المرافق له بفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن قطع الجولة يعني إلغاء زيارة بلينكن لتايلاند، حيث كان من المقرر أن يلتقي قادة الحكومة، وأيضا زيارته لهاواي حيث كان سيلتقي القوات التي تنشرها أمريكا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأعلنت السفارة الأمريكية في ماليزيا في بيان أن الفحوص أثبتت عدم إصابة بلينكن وغيره من كبار المسؤولين بكورونا، وأن الشخص الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا لم يشارك في فعاليات زيارة بلينكن اليوم الأربعاء لكوالالمبور.

وقال برايس إن قرار قطع الجولة جاء "بدافع الحذر الشديد". وأضاف أن الشخص الذي ثبتت إصابته سوف يقضي فترة معزولا.