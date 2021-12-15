سلطان عمان والملكة اليزابيث الثانية يبحثان التعاون الثنائي

سلطنة عمان - (أ ش أ)

بحث سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، خلال زيارته الحالية إلى المملكة المتحدة، مع الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ورئيسة الكمنولث، أوجه التعاون الوثيق في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين تبادلا، خلال اللقاء الذي عقد في قلعة وندسور بمقاطعة بيركشاير الإنجليزية، في إطار الزيارة الخاصة التي يقوم بها سلطان عمان للمملكة المتحدة، الأحاديث الودية واستعراضا العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.