كينيا تعلن تسجيل أول 3 إصابات بمتحور "أوميكرون"

كينيا - (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الكيني موتاهي كاجوي، اليوم الأربعاء تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" لمسافرين قادمين من الخارج.

وقال الوزير الكيني -في تصريح لشبكة تلفزيون كينيا "كي تي إن"- "رصدنا أول ثلاث حالات إصابة لمسافرين قادمين من الخارج وصلوا إلى البلاد أو سافروا عبرها".

وأضاف "المستشفيات لم تسجل وجود حالات أخرى"، مشيراً إلى أنه في "الأيام القادمة، سيتم الإدلاء بتصريحات حول انتشار (أوميكرون) فور توافر مزيد من المعلومات"، وتابع أن الحكومة الكينية تدعو جميع المواطنين لتلقي اللقاحات.