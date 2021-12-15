قاذفتان روسيتان تحلقان فوق المياه الدولية فى بحر اليابان

موسكو - (د ب ا)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا دورية دامت نحو 9 ساعات فوق المياه الدولية في بحر أوخوتسك وبحر اليابان.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته قناة"آر تى عربية" اليوم الأربعاء أن مقاتلات روسية من طراز "سو-35 إس" رافقت القاذفتين في مهمتهما، مشيرة إلى أن طائرات القوات الجوفضائية الروسية تنفذ مهماتها متقيدة بالقواعد الدولية لاستخدام الأجواء.

وذكر البيان أن الطائرات الاستراتيجية الروسية تنفذ بانتظام تحليقات فوق المياه الدولية في المحيط المتجمد الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

وتمثل طائرات "تو-95 إم إس"، إلى جانب "تو-160"، مكونا جويا من القوات النووية الروسية. وتتخصص هذه الطائرات بتوجيه ضربات نووية وعادية إلى أهداف حيوية تقع في أعماق أراضي العدو.

وفي نوفمبر 2017 كشف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن روسيا رفعت كثافة طلعات طائراتها الاستراتيجية إلى مستواها السوفيتي السابق.