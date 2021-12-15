Masrawy logo white

قاذفتان روسيتان تحلقان فوق المياه الدولية فى بحر اليابان

05:48 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
قاذفتان روسيتان تحلقان فوق المياه الدولية فى بحر اليابان

قاذفات روسية

موسكو - (د ب ا)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا دورية دامت نحو 9 ساعات فوق المياه الدولية في بحر أوخوتسك وبحر اليابان.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته قناة"آر تى عربية" اليوم الأربعاء أن مقاتلات روسية من طراز "سو-35 إس" رافقت القاذفتين في مهمتهما، مشيرة إلى أن طائرات القوات الجوفضائية الروسية تنفذ مهماتها متقيدة بالقواعد الدولية لاستخدام الأجواء.

وذكر البيان أن الطائرات الاستراتيجية الروسية تنفذ بانتظام تحليقات فوق المياه الدولية في المحيط المتجمد الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

وتمثل طائرات "تو-95 إم إس"، إلى جانب "تو-160"، مكونا جويا من القوات النووية الروسية. وتتخصص هذه الطائرات بتوجيه ضربات نووية وعادية إلى أهداف حيوية تقع في أعماق أراضي العدو.

وفي نوفمبر 2017 كشف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن روسيا رفعت كثافة طلعات طائراتها الاستراتيجية إلى مستواها السوفيتي السابق.

بحر اليابان روسيا قاذفات روسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
822

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

903

متعافون اليوم

370819

إجمالي الإصابات

21155

إجمالي الوفيات

308829

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - بث مباشر بالفيديو.. مصر وتونس في كأس العرب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا