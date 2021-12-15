إضراب بقطاع الصحة التركي بعد سحب لائحة تنص على تحسين أوضاع الأطباء



أنقرة - (بي بي سي)

قرر اتحاد الموظفين العموميين بفرع الصحة العامة والخدمات الاجتماعية في جميع أنحاء تركيا تنفيذ إضراب شامل اليوم الأربعاء.

وبمقتضى ذلك؛ تم تعليق جميع الخدمات الصحية لـ24 ساعة باستثناء خدمة الطوارئ والعناية المركزة ومختبر فحص فيروس كورونا وتم تنبيه المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفى إذا لم يكن الأمر عاجلاً.

وذكرت صحف محلية أن الاضراب، الذي قرر الاتحاد أن يستمر ليوم واحد، يأتي على خلفية سحب اللائحة التي تنص على تحسين الحقوق الاقتصادية والشخصية للأطباء.

و بحسب ما جاء في بيان الاتحاد النقابي، "لن يتم السكوت على موقف مخالف للحق ومخالف للقانون مثل سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق الشخصية للعاملين الصحيين".