مركز الملك سلمان والأمم المتحدة يبحثان الشئون الإغاثية والإنسانية

الرياض - أ ش أ

بحث المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، اليوم الأربعاء، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشئون الإغاثية والإنسانية، وسبل تعزيز التعاون بينهما لرفع المعاناة عن الدول المحتاجة حول العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم خلال اللقاء استعراض المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عن طريق المركز والبالغة 1,806 مشاريع في 77 دولة مستفيدة شملت قطاعات حيوية متنوعة بقيمة 5 مليارات و523 مليونًا و641 ألف دولار أمريكي، حيث حظى اليمن منها على 644 مشروعًا.

وأثنى غريفث، على دور المركز الريادي في المجال الإنساني الذي وصل له في وقت وجيز، منوهًا بما يقوم به من تقديم للمساعدات لكافة الفئات المحتاجة دون تمييز.