قراصنة يهاجمون سفينة حاويات قبالة غرب أفريقيا

كوبنهاجن - (د ب أ):

احتجز قراصنة عدة رهائن بعد مهاجمة سفينة حاويات قبالة سواحل غرب إفريقيا.

وقال متحدث باسم قيادة الدفاع الدنماركية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأربعاء: "يمكننا أن نؤكد أنه وفقا لمعلوماتنا، فقد احتجز القراصنة ستة رهائن من سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا".

وأرسلت الدنمارك فرقاطة إلى خليج غينيا منذ فترة لحماية حركة وأنشطة الشحن البحرى في المياه الدولية من القراصنة. وتعتبر المنطقة من أخطر المناطق بالنسبة للسفن التجارية على مستوى العالم.

وأعلنت قيادة الدفاع الدنماركية في البداية أمس الثلاثاء أن الفرقاطة "إسبرن سنير" ساعدت سفينة حاويات تعرضت لهجوم من قراصنة.

وتم رصد القراصنة بالقرب من جزيرة بيوكو في المياه الدولية. ثم تلقت مروحية تم إرسالها إنذارا من سفينة حاويات.

ورصد طاقم المروحية بعد ذلك زورقا أصغر بجانب سفينة الحاويات يحمل العديد من القراصنة المشتبه بهم والرهائن.

وأضاف التقرير أن القراصنة توجهوا بعد ذلك نحو دلتا النيجر شمالا.

وكانت المروحية قد عادت إلى الفرقاطة لأنها لم تكن تملك تصريحا لملاحقة القراصنة في المياه الإقليمية للدول.

وأصيب أحد أفراد طاقم سفينة الحاويات بطلق ناري أثناء هجوم القراصنة، لكن حالته مستقرة.