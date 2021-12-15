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فرنسا تعتقل زعيم جماعة متطرفة بتهمة الاعتداء على مناهضين للعنصرية

03:02 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
فرنسا تعتقل زعيم جماعة متطرفة بتهمة الاعتداء على مناهضين للعنصرية

باريس- (بي بي سي):

اعتقلت الشرطة الفرنسية زعيم جماعة، زوفيه باريس، اليمينية المتطرفة والتي تعتزم الحكومة حظرها.

وكانت السلطات قد قالت إن مارك دي كاكيراي فالمنييه كان من بين الأشخاص الذين هاجموا النشطاء المناهضين للعنصرية أثناء مسيرة نظمها المرشح الرئاسي اليميني المتطرف، إريك زمور، في وقت سابق هذا الشهر.

وكان دي كاكيراي فالمنييه قد حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في عام 2019 بتهمة الاعتداء، وهو الآن قيد المحاكمة بتهمة مهاجمة شخص بمضرب بيسبول.

هذا المحتوى من

BBC
الشرطة الفرنسية اعتقال زعيم جماعة متطرفة زوفيه باريس مارك دي كاكيراي فالمنييه

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