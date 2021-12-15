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إيران تتحدث عن "اتفاق جيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

02:00 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
إيران تتحدث عن "اتفاق جيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

حسين أمير عبداللهيان

طهران - (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان التوصل إلى "اتفاق جيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الأربعاء عنه القول إنه تم التوصل الليلة الماضية إلى "اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن يزيل بعض الهواجس المزعومة بشأن برنامج إيران النووي السلمي ويؤدي إلى استمرار التعاون مع الوكالة".

ولم تتضح على الفور المزيد من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده قال أمس إن المناقشات بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أفضت إلى "حدوث تقدم وخفض في الخلافات حول العديد من القضايا".

ويأتي الحديث عن تقدم في هذا الجانب بينما تتواصل في فيينا مفاوضات بين إيران والقوى العالمية الكبرى بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

حسين أمير عبداللهيان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية طهران الاتفاق النووي الإيراني

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