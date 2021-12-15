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المفوضية الاوروبية تحذّر من "أمر يثير القلق" بشأن أوميكرون

01:57 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
المفوضية الاوروبية تحذّر من "أمر يثير القلق" بشأن أوميكرون

المفوضية-الأوروبية

ستراسبورج - (د ب أ):

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن عدد المصابين بالمتحور أوميكرون يتضاعف حاليا كل يومين إلى ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن تصبح هذه السلالة هي الأكثر انتشارا في أوروبا الشهر القادم.

وقالت فون دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، :"يتوقع العلماء أن يصبح أوميكرون السلالة الأكثر انتشارا في معظم الدول الأوروبية في يناير.. وهو أمر يثير القلق".

وذكرت أن 66% من سكان أوروبا – يمثلون 300 مليون شخص - تم تطعيمهم الآن بشكل كامل، وأنه جرى إعطاء 62 مليون شخص جرعات معززة. وشددت على أن هذا يمثل أفضل حماية ممكنة ضد أوميكرون في الوقت الراهن.

وقالت الطبيبة السابقة إن معدل التلقيح حول العالم بلغ 44% .

المفوضية الاوروبية ستراسبورج ميكرون فون دير لاين

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