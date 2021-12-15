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عثروا عليه بعد الهبوط.. عامل أمتعة يغفو في عنبر شحن طائرة هندية

01:40 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
عثروا عليه بعد الهبوط.. عامل أمتعة يغفو في عنبر شحن طائرة هندية

أرشيفية

وكالات:

نام عامل تحميل الأمتعة في مطار مومباي داخل عنبر الشحن في رحلة تابعة لشركة "إنديجو" للطيران متجهة إلى أبوظبي، ولم يُكتشف إلا بعد هبوط الطائرة يوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني إن الحادث وقع على متن طائرة "إيرباص إيه 320" ضمن رحلة أقلعت بعد الساعة 2:30 صباحاً يوم الأحد.

ويُرجّح أن العامل، بعد تحميل الأمتعة في الطائرة، لم يتمالك نفسه، فغلبه النعاس خلف قسم الحقائب.

وقال أرون كومار، المدير العام لـلمديرية العامة للطيران المدني لصحيفة "إنديان إكسبرس": "بعد تحميل الأمتعة على متن الطائرة، استرخى العامل على متن الطائرة في مقصورة الأمتعة رقم 1 ونام خلف الحقائب".

علمت شركات الطيران بوجود العامل بعد نحو ساعتين فقط من الإقلاع، عندما هبطت الرحلة في العاصمة الإماراتية.

وأجرت السلطات المحلية في أبوظبي فحصاً طبياً للعامل، وعندما وجدت وضعه مستقراً، أعادته إلى مومباي كمسافر على نفس الطائرة.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني إنها أحاطت علماً بالحادث وشرعت في تحقيق، وأضافت أنه تم إيقاف العامل عن العمل من السلطات.

وأوضح متحدث باسم "إنديجو" أن الشركة كانت على علم بالحادث وأبلغت السلطات المعنية.

طائرة هندية مطار مومباي شركة إنديجو هند

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