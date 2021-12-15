لأول مرة منذ 20 عامًا.. سفينة حربية ألمانية تدخل بحر الصين الجنوبي

وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، الأربعاء، أن سفينة تابعة للبحرية الألمانية دخلت بحر الصين الجنوبي في طريقها إلى سنغافورة في رحلة يتوقع أن تستغرق عدة أيام.

وتعتبر الفرقاطة "بايرن" أول سفينة حربية ألمانية تعبر بحر الصين الجنوبي منذ عام 2002، الذي يمر من خلاله نحو 40 % من حجم التجارة الخارجية لأوروبا.

ونقلت "رويترز"، عن مسؤولين في برلين، قولهم إن البحرية الألمانية ستلتزم بالإبحار في ممرات التجارة المشتركة.

وبدخول الفرقاطة الألمانية بحر الصين الجنوبي لأول مرة منذ نحو عقدين، تنضم برلين إلى دول غربية أخرى في توسيع وجودها العسكري في المنطقة وسط قلق متزايد بشأن طموحات الصين الإقليمية.

وفيما تفرض الصين سيادتها على تلك المنطقة وتقول إنها مياه إقليمية وتقوم بإنشاء بعض الجزر الصناعية فيها، ترسل واشنطن من حين إلى آخر سفنها الحربية وسفن حربية لحلفائها للتأكيد على أنها مياه دولية وأن القانون الدولي يكفل حرية الملاحة بها.

وفي أغسطس الماضي، ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، أن مهمة السفينة الألمانية "بايرن" تشمل سنغافورة وكوريا الجنوبية وأستراليا، مشيرة إلى أن الهدف منها هو التأكيد على الوجود الألماني في تلك المنطقة.

واعتبرت الصحيفة الصينية أن تلك الخطوة قد تتسبب في تأزم العلاقات بين برلين وبكين.