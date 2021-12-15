اشتباكات بين القوات العسكرية وجيش التحرير الوطني لكارين في ميانمار

نايبيداو (ميانمار) - (د ب أ):

ذكرت مصادر محلية وطبية في ميانمار أن القتال اندلع بين قوات الجيش و"جيش التحرير الوطني لكارين"، الجناح العسكري للاتحاد الوطني لكارين، وذلك في بلدة "لاي كاي كاو" بمنطقة "مياوادي" بولاية "كارين"، حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء.

ونقل مركز المعلومات بولاية كارين، وهو موقع إعلامي محلي، عن سكان في بلدة "لاي كاي كاو" قولهم إن المجلس العسكري أطلق حوالي 20 قذيفة مدفعية ثقيلة في المنطقة، حيث افترضوا أن أفراد قوات الدفاع الشعبي يتمركزون هناك، طبقا لما ذكره موقع "ميانمار ناو" الإخباري اليوم الأربعاء.

وكانت التوترات تصاعدت بين "جيش التحرير الوطني لكارين" والجيش، بعد مداهمة للمجلس العسكري الحاكم في البلدة أمس الثلاثاء.

وذكر مركز المعلومات بولاية كارين أنه حدث تبادل لإطلاق النار بين الجانبين في ثلاث مناطق، على الأقل، في بلدة "لاي كاي كاو". وهناك اشتباكات جارية في الوقت الحالي.

ويواصل موقع "ميانمار ناو" الإخباري جمع المزيد من المعلومات من المصادر على الأرض.

وكان حوالي 200 من أفراد المجلس العسكري دخلوا بلدة "لاي كاي كاو"، التي تخضع لسيطرة اللواء السادس، لجيش التحرير الوطني لكارين، أمس الثلاثاء.

ويندلع قتال بين "جيش التحرير الوطني لكارين" والقوات العسكرية للمجلس العسكري، مرارا في ولاية كارين، منذ سيطرة الجيش عليها في فبراير الماضي.