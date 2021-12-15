مستشار ألمانيا عن مكافحة الجائحة: "لا توجد خطوط حمراء"

وكالات:

تعهد المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، للمواطنين في ألمانيا ببذل كل ما في وسعه للتغلب على جائحة كورونا.

وفي أول بيان حكومي له في البرلمان الألماني (بوندستاج)، قال شولتس، الأربعاء: "لن تهدأ الحكومة الألمانية للحظة واحدة، وسنقوم باتخاذ الإجراءات الممكنة كافة، حتى نستعيد حياتنا السابقة وجميع حرياتنا".

وأكد شولتس أن الحكومة الاتحادية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل هذا الغرض، قائلًا: "سنفعل كل ما هو ضروري، لا توجد خطوط حمراء للحكومة الاتحادية".

في الوقت نفسه، ناشد شولتس مجدداً المواطنين الحصول على التطعيم ضد فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن ألمانيا ستكون مختلفة هذا الشتاء إذا تلقى بالفعل المزيد من الناس التطعيمات والجرعات والمعززة.

وذكر شولتس (63 عاماً) أن شهر ديسمبر له تأثير محبط بأيامه المظلمة، مشيراً في الوقت نفسه إلى غياب أسواق الكريسماس ذات الأجواء الرائعة وحفلات الكريسماس البهيجة، وقال: "أدرك أنه من الصعب في بعض الأحيان عدم فقدان التفاؤل في هذه الأيام»، مضيفاً أنه لا أحد يشعر بأن حالته حقاً على ما يرام في هذه الأوقات، ولا حتى هو شخصياً، وقال: "أعلم أن الإبقاء على مسافات فاصلة والشعور بالسعادة أمران لا ينسجمان معًا".

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 51 ألفاً و301 حالة إصابة جديدة. وكان عدد هذه الحالات قد وصل إلى 69 ألفاً و601 حالة قبل أسبوع بالضبط.

وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 453 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 527 حالة قبل أسبوع.

وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و613 ألفاً و730 حالة. ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن الكثير من حالات الإصابة لا تتم ملاحظتها.

وأوضح المعهد أن معدل حالات دخول المستشفيات للإصابة بـكورونا وصل أمس، إلى 21.‏5 حالة لكل مائة ألف نسمة في سبعة أيام، مقابل 17.‏5، أول من أمس. ولا يجري تسجيل هذا المعدل في العطلات الأسبوعية.

ويلعب هذا المعدل دوراً مهماً في الحكم على مدى انتشار العدوى، حيث يمكن للولايات أن تشدد من تدابير مكافحة الجائحة في حال تجاوز المعدل القيم القصوى 3 و6 و9 حيث لكل حد تدابير مشددة يمكن فرضها.