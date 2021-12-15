انطلاق القمة الافتراضية بين بوتين والرئيس الصيني

وكالات:

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، الأربعاء، بانطلاق القمة الافتراضية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينج والتي تعقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

ومن المتوقع أن تبحث القمة عدداً من الملفات، من بينها التصعيد بين روسيا وحلف الناتو والولايات المتحدة والوضع في أوروبا، ومواجهة جائحة كورونا، والخطوات المقبلة فيما يخص التعاون الروسي – الصيني.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل القمة إن الصين نموذج حقيقي في القرن الحادي والعشرين. وكشف أن التبادل التجاري بين روسيا والصين ارتفع بنسبة 31 بالمئة في الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر الماضيين، وتجاوز مستوى ما قبل الوباء.

وأعرب بوتين عن أمله أن يجتمع بشكل شخصي مع نظيره الصيني في بكين والمشاركة في افتتاح الألعاب الأولمبية في شهر فبراير المقبل.