Masrawy logo white

محمد بن زايد ناعيًا المهندس عبدالرحمن مخلوف: "عمل بصدق وإخلاص"

12:05 ص الأربعاء 15 ديسمبر 2021
محمد بن زايد ناعيًا المهندس عبدالرحمن مخلوف: "عمل بصدق وإخلاص"

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي

وكالات

نعى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد المهندس المصري عبد الرحمن حسنين مخلوف الذي توفي اليوم الثلاثاء، ووصفه بأنه أحد مصممي مخطط أبو ظبي.
ونشر ولي عهد أبو ظبي، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" صورة نادرة للمهندس المصري، وعلق عليها قائلاً: "رحم الله الدكتور عبد الرحمن مخلوف. عمل بصدق وإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد. أحد الروًاد الذين أسهموا في رسم المخطط العمراني لإمارة أبوظبي. خالص العزاء إلى أسرته الكريمة".

وتوفي مخطط مدينة أبوظبي الإماراتية، المهندس عبدالرحمن مخلوف، الثلاثاء، عن عمر ناهز 98 عاما.

وخطط مخلوف أثناء جلوسه على الأرض مع الأب المؤسس لمدينة أبوظبي، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في قصر البحر.

ولي عهد أبو ظبي عبدالرحمن مخلوف الشيخ زايد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
822

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

903

متعافون اليوم

370819

إجمالي الإصابات

21155

إجمالي الوفيات

308829

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| 51 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا