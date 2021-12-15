محمد بن زايد ناعيًا المهندس عبدالرحمن مخلوف: "عمل بصدق وإخلاص"

وكالات

نعى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد المهندس المصري عبد الرحمن حسنين مخلوف الذي توفي اليوم الثلاثاء، ووصفه بأنه أحد مصممي مخطط أبو ظبي.

ونشر ولي عهد أبو ظبي، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" صورة نادرة للمهندس المصري، وعلق عليها قائلاً: "رحم الله الدكتور عبد الرحمن مخلوف. عمل بصدق وإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد. أحد الروًاد الذين أسهموا في رسم المخطط العمراني لإمارة أبوظبي. خالص العزاء إلى أسرته الكريمة".

رحم الله الدكتور عبد الرحمن مخلوف..عمل بصدق وإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد..أحد الروًاد الذين أسهموا في رسم المخطط العمراني لإمارة أبوظبي .. خالص العزاء إلى أسرته الكريمة pic.twitter.com/1C4ggq1BaI — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 14, 2021

وتوفي مخطط مدينة أبوظبي الإماراتية، المهندس عبدالرحمن مخلوف، الثلاثاء، عن عمر ناهز 98 عاما.

وخطط مخلوف أثناء جلوسه على الأرض مع الأب المؤسس لمدينة أبوظبي، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في قصر البحر.