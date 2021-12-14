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روسيا تعترف بعدم استيفاء الأوراق اللازمة لموافقة الصحة العالمية على لقاحها

11:31 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
روسيا تعترف بعدم استيفاء الأوراق اللازمة لموافقة الصحة العالمية على لقاحها

ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

موسكو - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء إن البيانات التي طلبتها منظمة الصحة العالمية، للموافقة على استخدام اللقاح الروسي الرئيسي المضاد لكورونا سبوتنيك في، لم تصل إلى جنيف بسبب سوء تفاهم بشأن الأوراق.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن بيسكوف قوله: "هناك بالتأكيد معلومات معينة ما زال يتعين تقديمها لنيل الشهادة (للموافقة على اللقاح). لم نقم بهذا بعد لفهمنا المعلومات المعنية وكيفية تسليمها بطريقة أخرى".

ومن المتوقع أن يصل خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى روسيا في يناير للاطلاع مباشرة على منشآت الإنتاج.

وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) معلومات تفيد بأن روسيا تحتاج إلى إثبات أن جميع المواقع التي يتم فيها الإنتاج تعد اللقاح دائما في نفس معايير الجودة المرتفعة.

وكانت روسيا أول دولة تنتج لقاحا عندما أعلنت إنتاج سبوتنيك في العام الماضي، رغم حقيقة أنه لم يراجعه باحثون مستقلون في ذلك الوقت. وأشارت روسيا إلى أنه تمت الموافقة على استخدامه منذ ذلك الحين في 70 دولة.

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