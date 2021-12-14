Masrawy logo white

يشكلان متحورًا قاتلاً.. كبير الأطباء في موديرنا يحذر من اتحاد دلتا وأوميكرون

09:53 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
يشكلان متحورًا قاتلاً.. كبير الأطباء في موديرنا يحذر من اتحاد دلتا وأوميكرون

فيروس كورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

حذر كبير المسؤولين الطبيين في شركة "موديرنا" الدكتور بول بيرتون، من أن نوعًا جديدًا قاتلًا من فيروس كورونا قد يكون في الطريق في حالة أصيب شخص واحد بسلالتي أوميكرون ودلتا في نفس الوقت.

وقال بيرتون، في بيانه أمام مجلس العموم البريطاني وفق ما أوردته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن عدوى كوفيد-19 عادة ما تتضمن فقط سلالة متحولة واحدة، في حالات نادرة اثنتين، ومن المحتمل أن تكون من مصادر مختلفة، ولكن إذا أصاب المتغيران نفس الخلية، فقد تكون قادرة على مبادلة الحمض النووي وتشكيل نسخة جديدة تمامًا من الفيروس.

وحذر بيرتون من أن الأعداد المرتفعة لحالات دلتا وأوميكرون المنتشرة حاليًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة تجعل هذا السيناريو المروع أكثر احتمالًا.

وفي حديثه إلى لجنة العلوم والتكنولوجيا في البرلمان، قال ويتي إنه من الممكن "بالتأكيد" حدوث هذه العملية وقد ينتج عنها متغير قاتل يشكل خطرًا أكبر من السلالات المتحورة الأخرى.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا أوميكرون متحور دلتا شركة موديرنا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

369997

إجمالي الإصابات

21104

إجمالي الوفيات

307926

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل حبس محاميين انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة لإخفاء أدلة حادث الشيخ زايد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا