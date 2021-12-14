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البيان الختامي للقمة الخليجية يؤكد على "وحدة الصف"

09:52 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
البيان الختامي للقمة الخليجية يؤكد على "وحدة الصف"

قمة مجلس التعاون الخليجي

وكالات

أكد البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي الـ42 التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الجماعي للتصدي لكافة التهديدات، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وشدد على قوة وتماسك أعضائه ووحدة الصف بين الدول الأعضاء، واعتبر أن أي اعتداء على أي دولة خليجية هو اعتداء على كافة دول الخليج العربي، وأعرب عن رفضه للاعتداءات الحوثية المستمرة التي تستهدف أمن السعودية.

ودعا البيان الختامي، ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.

وعن البرنامج النووي الإيراني، دعا البيان الختامي لقمة التعاون الخليجي إلى ضرورة معالجة البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، وضرورة مشاركة دول الخليج في المفاوضات النووية.

كما أكد البيان، على وحدة وسيادة الأراضي العراقية، ودعا لبنان إلى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وحصر السلاح بيد الدولة وضبط الحدود، مؤكدًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وتنفيذ خطة العمل المشتركة.

وأكد القادة على أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس، ودعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي، وتشجيع الشراكات والمشاريع والمبادرات في هذا المجال.

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