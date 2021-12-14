العلماء يحذرون من زيادة الحالات الحرجة نتيجة تفشي متحور أوميكرون

جنيف - (بي بي سي)

حذر رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية من الزيادة المفرطة في الحالات المزمنة التي ستحتاج للنقل إلى المستشفيات الفترة القادمة نتيجة لانتشار سلالة أوميكرون شديدة التحور من فيروس كورونا.

وحث جميع البلدان على البدء من الآن في إعداد أنظمتها ومرافقها الصحية وتأهيلها لمرحلة زيادة الإصابات التي يتوقعها.

وأوضح الدكتور مايك رايان أن الأولوية الرئيسية للمنظمة مازالت هي التأكد من إعطاء الفئات المصنفة بالضعيفة، المُعرّضة أكثر لخطر الإصابة، في كل أنحاء العالم الجرعة الأولى من التطعيم المضاد للوباء وليست الجرعة الثالثة المعززة التي تمنح الأن لسكان الدول الغنية.

وفي سياق منفصل متصل، كانت شركة فايزر الأمريكية صرحت أن أقراص علاج كوفيد 19 الفموية التي طورتها تقلل من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 89% للمرضى البالغين المعرضين لمخاطر عالية.

وقد أفادت الشركة المنتجة للأدوية والمطورة للقاحات، في أحدث التطورات، على أن حبوب باكسلوفيد، تبدو أيضا فعالة في مواجهة متغير أوميكرون.

هذا ويتوقع علماء موجة كبيرة قادمة من الإصابات بأوميكرون