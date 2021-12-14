مسؤول إماراتي: علقنا المحادثات مع واشنطن بشأن طائرات "إف-35"

وكالات

قال مسؤول إماراتي الثلاثاء إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق المناقشات بشأن شراء طائرات "إف-35" الأمريكية، والتي كانت ضمن صفقة بقيمة 23 مليار دولار تشمل أيضا طائرات مسيرة وذخائر متطورة أخرى، حسبما ذكرت "رويترز"

وقال المسؤول، إن الاشتراطات الفنية والقيود على العمليات وتحليل التكاليف والفوائد أدى إلى إعادة التقييم، مضيفًا أن المحادثات بشأن الطائرات "إف-35" قد يعاد فتحها في المستقبل.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذكرت الثلاثاء أن الإمارات، هددت بالانسحاب من صفقة قيمتها 23 مليار دولار لشراء طائرات أمريكية الصنع من طراز "إف-35" وطائرات مسيرة من طراز ريبر وذخائر متطورة أخرى.

ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحليف الخليجي اشتكى من أن الاشتراطات الأمنية الأمريكية مرهقة للغاية.