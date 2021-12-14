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سابقة بالاتحاد الأوروبي.. برلمان مالطا يقر قانون تعاطي الحشيش الترفيهي

08:34 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
سابقة بالاتحاد الأوروبي.. برلمان مالطا يقر قانون تعاطي الحشيش الترفيهي

مالطا

فاليتا - (د ب أ)

من المقرر أن تصبح مالطا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تسمح بتعاطي وشراء وزراعة الحشيش للتعاطي الترفيهي بعد تصويت في برلمان مالطا اليوم الثلاثاء.

بموجب القانون الجديد، سيكون بإمكان مت يتعاطون الحشيش البالغين حمل ما يصل إلى 7 جرامات من الحشيش وزراعة ما يصل إلى أربع نبتات في المنزل أو شراء كميات صغيرة من المخدر من جمعيات تؤسس لتجارة الحشيش .

ومن المقرر أن تعمل جمعيات بيع الحشيش كجميعات غير ربحية وتمنع من الإعلان عن المخدر أو عن خدماتها.

كما سيتم محو السجل الجنائي للأشخاص الذين لديهم إدانات سابقة لارتكاب جرائم مرتبطة بحيازة الحشيش.

وأقر برلمان مالطا القانون على الرغم من تصويت نواب المعارضة ضده. ومن المنتظر أن يوقع رئيس مالطا على القانون خلال أيام.

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