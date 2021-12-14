المملكة المتحدة تلغي القائمة الحمراء للسفر اعتبارًا من الغد

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أنه ستتم إزالة جميع الدول الـ 11 المدرجة في القائمة الحمراء للسفر الخاص بفيروس كورونا اعتبارًا من الساعة الرابعة صباح غد الأربعاء.

وقال الوزير البريطاني - في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني - إن انتشار سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا في المملكة المتحدة والعالم يعني أن القائمة الحمراء للسفر "الآن أقل فعالية في إبطاء توغل أوميكرون من الخارج.. لذا يمكنني أن أعلن اليوم أنه بينما سنحافظ على إجراءات الاختبار المؤقتة للسفر الدولي، سنزيل جميع البلدان الـ 11 من القائمة الحمراء للسفر".

وتضم قائمة دول القائمة الحمراء للسفر كلا من "أنجولا وبوتسوانا واسواتينى وليسوتو ومالاوي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي"، ويجب على جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة من دول القائمة الحمراء العزل الذاتي في فندق الحجر الصحي الذي تفرضه الحكومة البريطانية لمدة 10 أيام.