البيان الختامي للقمة الخليجية: الاعتداء على دولة عضو يعد اعتداء على الدول الخليجية

وكالات

أكد مجلس التعاون الخليجي في بيان ختامي عقب أعمال الدورة الـ 42 التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، مساء الثلاثاء، على أن أي اعتداء على دولة عضو في هذه المنظمة يعتبر اعتداء على جميع الأعضاء فيها.

وأكد قادة الدول الخليجية في البيان الختامي، الذي تلاه أمين مجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها يتهددها جميعا.

وجدد البيان ما نصت عليه الاتفاقيات بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة كافة التحديات، مؤكدًا أيضًا على أهمية وتعزيز دور المرأة والشباب والتحول الرقمي في دول المجلس.