البيان الختامي للقمة الخليجية يؤكد أهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات

وكالات

أكد البيان الختامي للقمة مجلس التعاون الخليجي الـ 42، الذي صدر مساء الثلاثاء بعد اجتماع قادة دول الخليج في العاصمة السعودية الرياض، على أهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة كافة التحديات، والتأكيد على تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتغير المناخي.

وأكد البيان الختامي للقمة، على تعزيز دور المرأة والشباب في الاقتصاد والأعمال، وأهمية متابعة الرؤى الاقتصادية وفرص الاستثمار بين دول المجلس.

بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، إن هناك "عزيمة خليجية لتوحيد الصف والحفاظ على المنجزات".

هذا وانطلقت في السعودية مساء الثلاثاء، أعمال القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي يجتمع خلالها زعماء دول الخليج سنويًا.