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الصحة العالمية: العالم يواجه تسونامي عدوى كورونا "دلتا" و"أوميكرون"

04:48 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
الصحة العالمية: العالم يواجه تسونامي عدوى كورونا "دلتا" و"أوميكرون"

أوميكرون

وكالات:

صرّحت ماريا فان كيركوف، رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بأن المجتمع العالمي يواجه تسونامي من الإصابات بالفيروس التاجي.

وقالت كيركوف في مقابلة مع صحيفة "باييس" الإسبانية: "أعتقد أننا نواجه تسونامي من العدوى في العالم، سواء مع سلالة دلتا ومع أوميكرون"، حاثة حكومات الدول على "عدم الانتظار لعمل ما يلزم".

وتابعت الخبيرة بقسم الأمراض الطارئة بمنظمة الصحة العالمية: "نحتاج إلى إنهاء الوباء. نحتاج إلى تقليل انتشار الفيروس إلى مستوى منخفض، وتجنب الأمراض الشديدة من خلال التطعيمات وضمان العلاج في الوقت المناسب. عام 2022 يجب أن يكون الوقت الذي نقوم فيه بذلك".

أوميكرون الصحة العالمية وحدة أمراض الطوارئ ماريا فان كيركوف

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