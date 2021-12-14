مصر تؤكد أهمية الحفاظ على استقرار شرق المتوسط

القاهرة/نيقوسيا - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال جلسة مشاورات بين مصر وقبرص في نيقوسيا اليوم برئاسة الوزير شكري ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، حيث جرى بحث كافة ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفعها قدماً، بحسب ما ذكره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في القاهرة.

وأوضح المتحدث في بيان صحفي اليوم أن "المشاورات تناولت مشروعات التعاون الثنائي الجارية والمُقترحة خاصة في مجالات الطاقة، والزراعة، والنقل، والصحة، والثقافة، والموضوعات القنصلية، والاستثمار، وزيادة التبادل التجاري بما يعكس مستوى العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن المشاورات شهدت أيضاً تبادلاً للرؤى حيال القضايا محل الاهتمام المشترك، حيث عرض الوزير شكري الموقف المصري حيال التطورات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وليبيا وسورية، مؤكدا "أهمية التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي، والجهود التي تبذلها الدولة للانتقال إلى الطاقة المتجددة والنظيفة، ومن ثم التطلع للعمل بشكل مشترك لإنجاح الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الذي تستضيفه مصر العام المقبل ٢٠٢٢".

وأعقب المشاورات توقيع وزيري الخارجية مذكرة تفاهم، بين الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية القبرصية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية من أجل تدشين برامج للتبادل والتدريب ونقل الخبرات بين الجانبين.

وكان شكري أكد في وقت سابق اليوم دور منتدى غاز شرق المتوسط في دعم التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بالمنطقة، مهنئا الجانب القبرصي لقرب تسلم الرئاسة الدورية للمنتدى من مصر مطلع العام الجديد.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، شكري اليوم في مستهل زيارة الوزير الحالية للعاصمة القبرصية نيقوسيا.

وقام الوزير شكري بتسليم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنستاسيادس، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والحرص المشترك لقيادتي البلدين على دفع تلك العلاقات قدماً.

وأوضح المتحدث أن شكري أشاد بالارتقاء بمستوى العلاقات من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون المصري القبرصي أثناء زيارة الرئيس القبرصي الأخيرة للقاهرة في سبتمبر الماضي، وكذا الزيارات العديدة المتبادلة بين الجانبين على مختلف المستويات، "مما يعكس الرغبة المشتركة في دفع ملفات التعاون الثنائي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية".

وأضاف أن اللقاء تناول عدداً من مشروعات التعاون المطروحة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والزراعة والنقل، وأهمية متابعة التعاون في مجال الربط الكهربائي خاصةً عقب التوقيع على مذكرة التفاهم في هذا الشأن في أكتوبر الماضي وما تلاها من مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان للربط الكهربائي.

ومن جانبه، أكد الرئيس القبرصي اهتمام قبرص الكبير بتوثيق التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والتطلع إلى تفعيل المشروعات المطروحة والبحث عن آفاق جديدة للتعاون في ظل العلاقات الوثيقة والشراكة التي تجمع البلدين.