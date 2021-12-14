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إدانة شركة دنماركية خرقت حظرًا أوروبيًا ببيع الوقود للجيش الروسي

02:55 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
إدانة شركة دنماركية خرقت حظرًا أوروبيًا ببيع الوقود للجيش الروسي

مقاتلة روسية في أجواء سراقب، جنوب غرب حلب في 1 شب

ستوكهولم- (أ ف ب):

حكم على المدير التنفيذي لمجموعة دنماركية، الثلاثاء، بالسجن أربعة أشهر وعلى اثنتين من شركات المجموعة بدفع غرامة بقيمة خمسة ملايين يورو لانتهاك الحظر الأوروبي على سوريا عبر بيع الوقود لسلاح الجو الروسي.

وأدانت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك شركة دان-بانكيرينغ ومجموعتها الأم بانكر-هولدينغ ببيع إجمالي 12 ألف طن من الوقود بين 2015 و2017 الى شركتين روسيتين.

هذه الكميات الكبرى من الوقود البالغة قيمتها حوالي 90 مليون يورو سلمت لاحقا الى سوريا حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.

وفرضت على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة اجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4,6 مليون يورو). وحكم على مدير بانكر-هولدينغ التنفيذي كيلد ديمانت بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وخرج من المحكمة بدون الادلاء باي تعليق كما افادت مراسلة فرانس برس.

في هذه المحاكمة النادرة بتهم انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا، كانت النيابة طلبت السجن عامين مع النفاذ ضد مدير هذه المجموعة وغرامة بقيمة 400 مليون كرونة.

دفع محامو الشركة ومديرها بالبراءة معتبرين انه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لحظر.

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر 2011 عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تخضع سنوياً للمراجعة.

وتشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

هذا المحتوى من

AFP
الجيش الروسي الحظر الأوروبي سلاح الجو الروسي سوريا

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