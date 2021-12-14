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"بسبب عزاء".. المعارضة السورية تداهم قرية في الرقة

02:48 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
"بسبب عزاء".. المعارضة السورية تداهم قرية في الرقة

فصائل المعارضة السورية

دمشق - (د ب أ):

داهمت الشرطة العسكرية التابعة لفصائل المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، إحدى قرى ريف الرقة الشمالي بسبب إقامة مجلس عزاء لوفاة شيخ قبيلة.

وقال عدد من سكان القرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ست سيارات تحمل عشرات العناصر المدججة بالأسلحة داهمت القرية اليوم وقامت بإطلاق الرصاص على عدد من الشباب بشكل مباشر.

وعزا السكان سبب المداهمة إلى قيام أهل القرية أمس بفتح مجلس عزاء لرضوان الطحان، شيخ قبيلة النعيم، التي تعد واحدة من أكبر القبائل في سوريا، مشيرين إلى أن المعارضة تتهم الشيخ الطحان بأنه موال للحكومة السورية.

وتوفي الشيخ رضوان الطحان، الذي ينحدر من محافظة القنيطرة بجنوب سوريا، يوم السبت الماضي في حادث سير جنوبي العاصمة دمشق.

وكان الطحان يشغل منصب رئيس مجلس القبائل السورية ورئيس لجنة المصالحة في سوريا وله أثر كبير في التسوية التي حصلت بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة في جنوب البلاد قبل ثلاثة أعوام.

وتسيطر فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا على منطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي منذ أكثر من عامين.

المعارضة السورية الشرطة العسكرية قرى ريف الرقة وفاة شيخ قبيلة

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