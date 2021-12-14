Masrawy logo white

بن راشد قبل القمة الخليجية بالرياض: بحاجة لبداية قوية للعقد الخامس

02:42 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
بن راشد قبل القمة الخليجية بالرياض: بحاجة لبداية قوية للعقد الخامس

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي

وكالات:

أكد نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، الحاجة لبداية قوية للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون الخليجي، فيما يتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور القمة الخليجية الـ42.

وكتب بن راشد عبر تويتر: "في الطريق لقمة الرياض اليوم .. نحن بحاجة لبداية قوية للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "شعوبنا تتطلع لتكامل اقتصادي وتنموي .. شعوبنا تتطلع لتعاون حقيقي وعميق .. شعوبنا تنتظر من اجتماعاتنا في الرياض، نتائج تحول مدننا كلها لرياض من النمو والرفاه والتقدم".

ويترأس بن راشد وفد دولة الإمارات في الاجتماع الثاني والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، الذي تستضيفه الرياض اليوم الثلاثاء.

محمد بن راشد آل مكتوم القمة الخليجية الرياض

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

369997

إجمالي الإصابات

21104

إجمالي الوفيات

307926

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • ملف خاص.. طبول الحرب في أوروبا.. زيت روسي مصبوب على نار أوكرانية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا