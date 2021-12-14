بن راشد قبل القمة الخليجية بالرياض: بحاجة لبداية قوية للعقد الخامس

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي

وكالات:

أكد نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، الحاجة لبداية قوية للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون الخليجي، فيما يتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور القمة الخليجية الـ42.

وكتب بن راشد عبر تويتر: "في الطريق لقمة الرياض اليوم .. نحن بحاجة لبداية قوية للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "شعوبنا تتطلع لتكامل اقتصادي وتنموي .. شعوبنا تتطلع لتعاون حقيقي وعميق .. شعوبنا تنتظر من اجتماعاتنا في الرياض، نتائج تحول مدننا كلها لرياض من النمو والرفاه والتقدم".

ويترأس بن راشد وفد دولة الإمارات في الاجتماع الثاني والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، الذي تستضيفه الرياض اليوم الثلاثاء.