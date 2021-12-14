دراسة: علماء الفضاء وجراحو الأعصاب ليسوا بالضرورة الأكثر ذكاء

لندن- (بي بي سي):

وجد الباحثون أن جراحي الأعصاب وعلماء الفضاء والصواريخ ليسوا بالضرورة أكثر ذكاء من عامة الناس على الرغم من أنه دوما ما يشار إلى من يعلمون بتلك المهن على أنهم الأكثر ذكاء.

وشارك في الدراسةٌ التي أجريت 400 من الأشخاص الذين يمارسون هذه المهن من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة.

وفي نتائجها النهائية التي نشرت في "المجلة الطبية البريطانية"، وجد الباحثون أن جراحي الأعصاب تفوقوا على علماء الفضاء في حل المشكلات الدلالية فيما كان للفريق الأخير الأفضلية فيما يتعلق بإتمام المعالجات والمناورات الذهنية وبالمهام التي تتطلب قوة الانتباه.

لكن وجدت الدراسة بالرغم من ذلك أن أفراد الفريقين ليسوا بالضرورة هم أفراد النخبة المتمتعة بمهارات معرفية خاصة بعد تقييم ادائهم إزاء 18 ألف من أفراد الجمهور العادي وقطاعات المجتمع الأخرى الذين طلب منهم إجراء نفس الاختبارات.