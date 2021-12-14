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"نزلة برد" تلغي رحلة ملكة السويد إلى دبي

02:08 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
"نزلة برد" تلغي رحلة ملكة السويد إلى دبي

ملكة السويد سيلفيا

ستوكهولم- (د ب أ):

ألغت ملكة السويد، سيلفيا، رحلة إلى دبي لزيارة معرض إكسبو الدولي بسبب إصابتها بنزلة برد.

وأظهر فحص طبي أن الملكة (77 عاما) غير مصابة بفيروس كورونا، لكنها فضلت عدم السفر احتراما للمشاركين الآخرين في المعرض، حسبما قال متحدث باسم العائلة الملكية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويقوم الملك كارل السادس عشر جوستاف (75 عاما) المعرض، كما هو مقرر سلفا، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى بعد غد الخميس.

وكان من المقرر أن يسافر الزوجان الملكيان لزيارة المعرض مع وفد سويدي.

ويركز جناح السويد في إكسبو دبي على الابتكار والاستدامة.

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