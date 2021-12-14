شكري يؤكد دور منتدى غاز شرق المتوسط في دعم الطاقة إقليميًا

القاهرة/ نيقوسيا- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري، دور منتدى غاز شرق المتوسط في دعم التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بالمنطقة، مهنئا الجانب القبرصي لقرب تسلم رئاسة المنتدى الدورية من مصر في بداية العام المقبل.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ ، في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، شكري اليوم في مستهل زيارة الوزير الحالية للعاصمة القبرصية نيقوسيا.

ووفق البيان، قام الوزير شكري بتسليم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنستاسيادس، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والحرص المشترك لقيادتي البلدين على دفع تلك العلاقات قدماً.

وأوضح المتحدث أن شكري أشاد بالارتقاء بمستوى العلاقات من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون المصري القبرصي أثناء زيارة الرئيس القبرصي الأخيرة للقاهرة في سبتمبر الماضي، وكذا الزيارات العديدة المتبادلة بين الجانبين على مختلف المستويات، "مما يعكس الرغبة المشتركة في دفع ملفات التعاون الثنائي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية".

وأضاف أن اللقاء تناول عدداً من مشروعات التعاون المطروحة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والزراعة والنقل، وأهمية متابعة التعاون في مجال الربط الكهربائي خاصةً عقب التوقيع على مذكرة التفاهم في هذا الشأن في أكتوبر الماضي وما تلاها من مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان للربط الكهربائي.

ومن جانبه، أكد الرئيس القبرصي اهتمام قبرص الكبير بتوثيق التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والتطلع إلى تفعيل المشروعات المطروحة والبحث عن آفاق جديدة للتعاون في ظل العلاقات الوثيقة والشراكة التي تجمع البلدين.