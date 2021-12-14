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الحوثي يُدين محادثات السعودية وإيران بالأردن: انتهاك للحضن العربي

11:57 ص الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
الحوثي يُدين محادثات السعودية وإيران بالأردن: انتهاك للحضن العربي

محمد علي الحوثي

وكالات:

أدان القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، محادثات السعودية وإيران في الأردن.

وغرّد محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، أمس الاثنين، عبر تويتر، متهكمًا: "ندين ما تقوم به المملكة السعودية من انتهاكات للحضن العربي، وذلك بالحوارات المتتالية مع جمهورية إيران".

وأضاف: "إن هذا الانتهاك السافر يعبر عن نوايا مبيته لا تتوافق مع بيانات وقمم الجامعة العربية ومجلس التعاون"، وتابع: "ادعوا بقية حماة الحضن العربي إلى إدانة ما قامت به السعودية من لقاء مع إيران بالأردن".

وفي وقت سابق، اختتمت السعودية وإيران، في العاصمة الأردنية عمان، جلسة مباحثات مباشرة بين خبراء من الدولتين حول الملف الأمني للمنطقة.

وبحثت جلسة الحوار الأخيرة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن في عمان، قضايا أمنية وتقنية عديدة، وركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق.

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