الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت في الضفة الغربية

وكالات:

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، واحتجز الحراس، وأجرى عمليات تفتيش لأكثر من ساعتين في 4 مبانٍ، صادر خلالها مقتنيات للكتل الطلابية مثل الأعلام والرايات واللافتات.

وقال الدكتور غسان الخطيب، نائب رئيس الجامعة للتنمية والاتصال، إن الجنود احتجزوا حراس الجامعة في أحد المباني، وصادروا هواتفهم النقالة طوال فترة الاقتحام والتفتيش.

ووصف الخطيب الاقتحام بأنه "انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق التي تحرّم الاعتداء على المرافق الأكاديمية".

وجاء اقتحام الجامعة بعد ساعات من احتفال كتلة القطب الطلابي في الجامعة، المؤيدة للجبهة الشعبية، بذكرى انطلاقة الجبهة في مسيرة استخدمت فيها مجسمات كرتونية وبلاستيكية على شكل أسلحة.

وكان مُقررًا أن تجري الكتلة المحسوبة على حركة "حماس" الثلاثاء احتفالاً مماثلاً في ذكرى انطلاقة الحركة. وسبق عملية اقتحام الجامعة قيام الجيش الإسرائيلي بسلسلة اقتحامات لمساكن الطلبة واعتقال العديد منهم.