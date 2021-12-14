بالصور- كمامة ذكية تكشف كورونا: من بيض النعام وتُضيء في الشمس

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وكالات:

طور علماء قناع وجه جديداً يستخدم الأجسام المضادة للنعام لكشف فيروس كورونا عن طريق التوهج تحت الأشعة فوق البنفسجية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يحتوي القناع الجديد على مرشح (فلتر) مغطى بأجسام مضادة يمتلكها النعام تستهدف كورونا، بعدما بيّنت أبحاث سابقة أن هذه الطيور لديها مقاومة قوية للأمراض.

وتم استخراج هذه الأجسام المضادة من بيض النعام الذي حُقن بجرعة غير نشطة وغير مهددة من الفيروس.

وفي دراسة صغيرة أجراها باحثون من جامعة محافظة كيوتو في غرب اليابان، ارتدى 32 شخصاً الأقنعة الجديدة لمدة 8 ساعات قبل إزالة المرشحات ورشها بمادة كيميائية تضيء تحت الأشعة فوق البنفسجية في حالة وجود كورونا في أنفاس مرتديها.

ووجد الباحثون أن تلك التي كان يضعها الأشخاص المصابون بالفيروس توهجت بالفعل من عند منطقة الأنف والفم.

بالإضافة إلى ذلك، قال الفريق إن الإضاءة الـ(إل إي ديLED ) الخاصة بالهاتف الذكي يمكن استخدامها أيضاً لكشف الفيروس.

ويأمل الفريق أن يمكن هذا الابتكار من إجراء اختبارات منخفضة التكلفة للفيروس في المنزل، رغم أنهم لم يكشفوا عن تكلفة القناع الواحد.

وقال ياسوهيرو تسوكاموتو الذي قاد الفريق المطور للابتكار الجديد: "هذه الكمامة أسرع بكثير في رصد (كورونا) من الاختبارات التقليدية المعروفة وأرخص سعرًا". وأضاف أنه من المحتمل أن تكشف الكمامة حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض.

وأشار أفراد فريق الدراسة إلى رغبتهم في تطوير كمامات يمكنها التوهج تلقائياً، دون إضاءة خاصة.