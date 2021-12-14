نائب رئيس وزراء أستراليا يدعو إلى عدم تسليم مؤسس ويكيليكس لأمريكا

لندن- (د ب أ):

دافع نائب رئيس الوزراء الأسترالي بارنابي جويس، عن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، داعيا المملكة المتحدة إلى عدم تسليم المواطن الاسترالي إلى الولايات المتحدة.

وقال جويس إنه يتعين إبقاء أسانج فى بريطانيا ومحاكمته هناك إو إعادته إلى وطنه أستراليا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ويواجه أسانج (50 عاما) إمكانية التسليم إلى الولايات المتحدة بتهم التجسس المتعلقة بنشر معلومات عسكرية سرية في 2010 و2011 من قبل ويكيليكس.

وقال جويس إن أسانج لم يسرق الملفات الأمريكية السرية ولم يكن أيضا في الولايات المتحدة وقت نشرها من قبل ويكيليكس.

وأضاف أن أسانج لم يكن ينتهك أي قوانين أسترالية وقت أفعاله تلك.

وأمضى أسانج العامين الماضيين فى سجن بلمارش في لندن بعد قضاء ما يقرب من عقد مختبئا فى السفارة الإكوادورية بالعاصمة

ويواجه مؤسس ويكيليكس حاليا دفعة جديدة لتسليمه إلى الولايات المتحدة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأسبوع الماضي حكما سابقا ضد مثل هذه الخطوة.