الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلق باتجاه خميس مشيط

الرياض-(أ ش أ):

أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه خميس مشيط.

وقال التحالف، وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، إن عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين ستقابلها تكلفة باهظة، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات حازمة لتحييد التهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان تحالف دعم الشرعية أعلن في وقت سابق تنفيذ 28 استهدافاً ضد مليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن الاستهدافات بمأرب والجوف دمرت 14 آلية عسكرية وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت 140 عنصراً.

وأضاف أنه نفذ استهدافاً واحداً بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، فيما استهدفت هذه العملية آلية عسكرية لميليشيا الحوثي.

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