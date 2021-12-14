تحذيرات من "تسونامي" عقب زلزال بقوة 5ر7 درجة ضرب شرقي إندونيسيا

جاكرتا- (د ب أ):

أصدرت السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء تحذيرا من إمكانية حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) عقب زلزال بقوة 5ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب مناطق في شرق البلاد.

ووقع الزلزال الساعة 1220 من مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (0320 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على بعد 112 كيلومترا شمال غربي لارانتوكا في جزر فلوريس، وعلى عمق 12 كيلومترا، وفقا للهيئة الجيولوجية في البلاد.