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تحذيرات من "تسونامي" عقب زلزال بقوة 5ر7 درجة ضرب شرقي إندونيسيا

06:00 ص الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
تحذيرات من "تسونامي" عقب زلزال بقوة 5ر7 درجة ضرب شرقي إندونيسيا

تسونامي

جاكرتا- (د ب أ):

أصدرت السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء تحذيرا من إمكانية حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) عقب زلزال بقوة 5ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب مناطق في شرق البلاد.

ووقع الزلزال الساعة 1220 من مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (0320 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على بعد 112 كيلومترا شمال غربي لارانتوكا في جزر فلوريس، وعلى عمق 12 كيلومترا، وفقا للهيئة الجيولوجية في البلاد.

تسونامي زلزال إندونيسيا جاكرتا

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